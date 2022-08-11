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Общество

В Псковской области за сутки вылечились от коронавируса 57 человек

Полную статистику по коронавирусу в регионе за минувшие сутки опубликовал Официальный Telegram-канал Псковской области

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 112 690 (+78)
Выздоровело – 110 0122  (+57)
Умерло – 1886 (+1)

Псков- 35862/28
Великие Луки - 17239/9
Бежаницкий район - 1493/0
Великолукский район - 2704/0
Гдовский район - 2019/0
Дедовичский район - 2878/0
Дновский район - 905/2
Красногородский район - 1015/0
Куньинский район - 994/0
Локнянский район - 1083/0
Невельский район - 5042/0
Новоржевский район - 1184/4
Новосокольнический район - 3159/0
Опочецкий район - 3439/0
Островский район - 5348/6
Палкинский район - 1098/0
Печорский район - 2576/5
Плюсский район - 1752/9
Порховский район - 4066/5
Псковский район - 8926/3
Пустошкинский район - 1388/0
Пушкиногорский район - 1479/0
Пыталовский район - 1476/4
Себежский район - 2897/1
Струго-Красненский район - 1904/2
Усвятский район - 718/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46

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