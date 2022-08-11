ТОС в деревне Рубилово выиграл грант в 200 тысяч рублей

20:02, 11 августа 2022, ПАИ

В этом году ТОС «Дружба» в деревне Рубилово Пушкиногорского района выиграл грант. Об этом сообщила корреспондент газеты «Пушкинский край».



Сумма в 200 тысяч рублей предназначена для ремонта комнаты народного быта и для увеличения выставочной площади в Рубиловском сельском доме культуре.



Как рассказала председатель ТОС Галина Владимировна Васильева, ремонтные работы уже начались. ТОСовцы заменили пол, но ещё нужно поменять электропроводку, покрасить потолок, стены и пол, а также прорубить проем для двери.

Больше года назад практически все жители деревни Рубилово объединились в ТОС и дали ему очень доброе название – «Дружба».

С апреля 2021 года ТОС активно участвует в грантовых конкурсах и становится победителем в различных номинациях. В прошлом году ТОС «Дружба» подготовил проект «Окна сельского дома культуры», получив на его реализацию 100 тысяч рублей.