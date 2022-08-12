Силы и Силуана: приметы и поверья

07:02, 12 августа 2022, ПАИ

Православные христиане в этот день вспоминают двух от семидесяти апостолов святого Павла — Силы и Силуана, сообщает calend.ru.

По преданию, после состоявшегося в 51 году в Иерусалиме Собора апостолов Павла и Варнаву отправили в Антиохию для разъяснения соборного послания. С ними последовал и Сила, который ревностно помогал Павлу во всех делах. Апостолы посетили Сирию, Киликию, Македонию и Филиппы. В Коринфе Силу рукоположили во епископы. За свою жизнь он совершил множество чудес и знамений.

Силуан также был учеником апостола Павла. Считается, что после многих лет странствий он стал епископом Солунским.

Крестьяне в это время особое внимание уделяли ржи и приступали к посеву озимой: «Посеешь рожь на Силу — родится сильно»; «Сила хлеб силит».

Считалось, что силы в этот день прибавляется и у людей («бессильный богатырем живет»), и у животных, и у растений («на Силу от земли берут силу»).

Существовало поверье, что на Силуана и Силу «обмирают», опившись молоком, ведьмы. Нечистой силе приписывали способность задаивать коров до смерти. Зато если после трапезы ведьма «обомрет», то ее уже ничем не разбудишь — самое время прижечь ей пятки соломой, чтобы вся ее сила ушла в землю. Знающие люди говорили, что после такого обряда ведьма уже никогда не дотронется до коровы.

Также в этот день отмечается память святого Иоанна Воина, который жил во времена римского императора Юлиана Отступника, служил в его войске и был вынужден участвовать в гонениях на христиан.

У Иоанна Воина просят заступничества и утешения все обиженные и скорбящие, а на Руси было принято молиться этому святому о возвращении краденого.

Люди верили: если в этот день обворованный человек отслужит молебен Иоанну, то воры обнаружат себя сами. Если же преступник не желал сознаваться, приступали к ворожбе. На кого указывали колдун или ворожея — тот должен был поклясться в невиновности именем Ивана Воина. Православные были уверены, что если человек при этом солжет — то святой сам его покарает.

В этот день обращали внимание на погоду: если она была пасмурной и прохладной, дождя можно было не ждать. А вот сильное мерцание звезд на рассвете предвещало скорые и обильные осадки. Если же дождь заморосил под вечер, да еще при ветреной погоде — быть дождям.