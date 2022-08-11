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Страна и мир

День Военно-воздушных сил России празднуют 12 августа

День Военно-воздушных сил отмечается в России 12 августа. Праздник был утверждён 31 мая 2006 года указом президента РФ № 549, пишет издание calend.ru.

Праздник получил статус памятного дня и призван способствовать повышению престижа военной службы. Он установлен в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.

12 августа 1912 года был издан приказ, согласно которому вводился в действие штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. В ознаменование этого события 12 августа принято считать началом создания военной авиации России, а сама дата явилась основанием для учреждения профессионального праздника пилотов воздушного флота и работников авиационной инфраструктуры.

Военно-воздушные силы СССР не имели себе равных по количеству боевых самолётов. За свою историю советская авиация прошла путь от фанерных поршневых самолётов военной поры до сверхзвуковых машин четвёртого поколения, сражалась в небе Кореи, Вьетнама, Европы, Египта, Афганистана и Сирии.

Сегодня военно-воздушные силы являются важной составной частью Вооружённых сил России, осуществляют множество оборонных, стратегических и разведывательных задач.

В 2015 году в соответствии с указом президента РФ военно-воздушные силы были объединены с войсками воздушно-космической обороны и составили новый вид войск — воздушно-космические силы (ВКС), которые с 1 августа приступили к выполнению поставленных задач.

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