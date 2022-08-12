Почти 6,5 млн человек в мире умерло от COVID-19

09:58, 12 августа 2022, ПАИ

По состоянию на утро 12 августа в мире зарегистрирован 593 431 921 случай заражения коронавирусом COVID-19, выздоровело 565 458 869 человек, умерло – 6 449 055. Такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 94 479 779. В этой стране от коронавируса умерло 1 061 346 человек, выздоровел – 89 546 151.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболели 18 796 472 человека, 18 089 941 пациент вылечился, 382 954 – умерли.