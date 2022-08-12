В России за сутки госпитализировали 2 619 человек с COVID-19

11:32, 12 августа 2022, ПАИ

По состоянию на 12 августа 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 2 619 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 3,7 %. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 41 регионе. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Снижение количества госпитализаций, по словам специалистов, произошло в 39 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ. Выздоровело за сутки 14 320 человек, что на 0,7 % больше в сравнении с 11 августа 2022 года. Выявлено 27 810 новых случаев. Умерло за сутки 57 человек.