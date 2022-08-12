«Экопром» ликвидировал в Печорах семь стихийных свалок

12:59, 12 августа 2022, ПАИ

Семь стихийных свалок ликвидировали сотрудники регоператора по обращению с ТКО в Псковской области – компания «Экопром» в Печорах 13 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Экопрома».

Сотрудники организации в четверг ликвидировали семь стихийных свалок из листьев, веток и мусора на улицах города. На спецтехнике они вывезли мусор с улиц Гвардейской, Советской, Новой, Ленина, Индустриальной и с Садового переулка. Кроме того, спецтехника регоператора вывезла мусор и с печорского кладбища.

После себя они прибрали территорию, подмели мелкий мусор и оставили образцовую чистоту, отметили в пресс-службе «Экопрома».