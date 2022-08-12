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Общество

Около 90 детей учатся лидерским качествам в «Стремительном»

Около 90 детей из 23 муниципалитетов Псковской области находятся на «Смене лидеров» в лагере «Стремительный», сообщила Псковскому агентству информации уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Она отметила, что в лагерь приехали представители ученических самоуправлений, активисты, волонтеры, победители различных спортивных соревнований и другие талантливые ребята. «Основная наша задача – сформировать команду активных детей в регионе, которые могли бы быть проводниками различных направлений для активизации молодежи на местах. У нас стоит задача не только объединить, но и научить. Поэтому мы себя позиционируем как образовательная коммуникативная площадка, форум, доступный для всех детей», — подчеркнула она.

В лагере организуют работу по трём основным направлениям: образовательное, досуговое и оздоровительное. Наталия Соколова отметила, что в рамках первого направления дети встречаются с различными экспертами: сотрудниками избирательной комиссии, специалистами по молодежной политике, журналистами и т. п. Также ребята много занимаются спортом, находятся на свежем воздухе и правильно питаются.

«Еще одно направление, конечно же, досуговое. Это детский оздоровительный лагерь, поэтому детям нужно отдохнуть и развлечься. Мы стараемся чаще проводить дискотеки, они тоже способствуют сближению и знакомствам, проводить различные творческие вечера», — рассказала омбудсмен.

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