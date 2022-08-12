В девяти районах Псковской области впервые появится сетевой газ

18:22, 12 августа 2022, ПАИ

Благодаря программе развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021-2025 годы в девяти районах Псковской области впервые появится сетевой газ. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников на пресс-конференции 12 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На реализацию этой программы выделено 11 млрд рублей.

По словам Олега Басникова, программа развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021-2025 годы уникальна. «Это совершенно новая программа. Совместными усилиями «Газпром межрегионгаз Псков», губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, депутатского корпуса, первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака программа успешно реализуется. И я уверен, что она будет выполнена в полном объёме», – подчеркнул он.