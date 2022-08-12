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Общество

Порядка 52% составляет уровень газификации Псковской области

Уровень газификации Псковской области составляет порядка 52 %. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников на пресс-конференции 12 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Это несколько ниже, чем в целом по стране, – заметил Олег Басников. – Но благодаря программе развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021-2025 годы уровень газификации региона будет значительно увеличен».

Он уточнил, что при реализации этой программы в девяти районах Псковской области появится сетевой газ.

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