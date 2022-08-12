Михаил Ведерников опубликовал эксклюзивное видео захвата десантниками РФ опорного пункта ВСУ

16:14, 12 августа 2022, ПАИ

Кадрами боевой работы российских десантников на Херсонском направлении поделился в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В ходе разведывательно-поисковых действий был обнаружен опорный пункт ВСУ.

Как сообщил глава региона, командир разведывательной роты принял решение спешиться с боевых машин и стремительной атакой выбить националистов с занимаемых позиций. При поддержке огнем из штатного вооружения боевой машины десанта БМД-2К-АУ и противотанкового ракетного комплекса разведчики-десантники атаковали противника и вытеснили радикалов с занимаемых позиций, уничтожив при этом две единицы бронированной техники и более десяти националистов.