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Общество

Более 12 тысяч договоров на догазификацию заключили в Псковской области

Более 12 тысяч договоров на догазификацию заключили в Псковской области. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников на пресс-конференции 12 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«На сегодняшний день у нас заключено 12 573 договора на догазификацию. Это 92 % из поданных заявок. Соответственно, более 12 тысяч людей точно знают, что они получат газ, так как они заключили договор», – сказал Олег Басников.

Он также напомнил, что следует отличать процесс газификации от догазификации. «Догазификация – доведение до земельного участка газа в газифицированных населённых пунктах. И самое главное, это бесплатно», – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Напомним, что в Псковской области по программе догазификации доведение газа до границ участка осуществляется бесплатно, а внутри дома собственник делает работы уже за свой счёт.

Добавим, что отдельные категории граждан могут воспользоваться мерами социальной поддержки, которые действуют на территории Псковской области. Часть затрат на приобретение газового оборудования (газового котла, газовой плиты, газового водонагревателя, прибора учёта газа) для догазификации домовладений может быть возмещена.

Право на это имеют инвалиды I группы, инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также семьи, имеющие ребёнка-инвалида. Выплаты будут производиться через территориальные отделы комитета по социальной защите Псковской области.

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