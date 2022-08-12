Порядка 680 млн рублей задолжали крупнейшие потребители природного газа в Псковской области

18:07, 12 августа 2022, ПАИ

Порядка 680 млн рублей задолжали крупнейшие потребители (юридические лица) природного газа в Псковской области. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников на пресс-конференции 12 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Порядка 680 млн рублей составляет задолженность юридических лиц, – отметил Олег Басников. – С предприятиями мы по этому вопросу работаем. По самым крупным предприятиям у нас составлен график погашения. График соблюдается. Опять же, все это находится на контроле в правительстве Псковской области и лично у губернатора Михаила Ведерникова».

По словам Олега Басникова, в настоящее время наблюдается положительная тенденция к погашению долгов.