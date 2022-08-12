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Общество

12 млн рублей задолжали псковичи за газ

12 млн рублей задолжали жители Псковской области за газ. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников на пресс-конференции 12 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Я хотел бы именно через вас [средства массовой информации. – ПАИ] призвать население оплачивать задолженность, – сказал он. –  Распланируйте свой бюджет и платите ежемесячно. Суммы ведь небольшие». В противно случае, по его словам, организация будет вынуждена применять санкции к злостным неплательщикам.

Но даже и в этом случае «Газпром межрегионгаз Псков» старается максимально идти навстречу людям. Перед отключением злостного неплательщика представители организации стараются созвониться с абонентом, направить ему заказное письмо с уведомлением о задолженности, позвонить должнику, рассказать ему о последствиях, которые его ждут, если он не оплатит долг.

По словам Олега Басникова, зачастую, только угроза отключения от газа заставляет злостных должников платить по счетам. Он призвал не доводить ситуацию до крайностей и вовремя оплачивать потреблённый газ.

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