ВИДЕО Спортсмены готовятся к заплыву «Swimcup Open Water Псков 2022»
Зарегистрированные спортсмены готовятся к первым соревнованиям по плаванию на открытой воде Swimcup, которые пройдут сегодня в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.
География участников обширна. В заплыве принимают участие не только спортсмены Пскова и Псковской области, но из Санкт-Петербурга и даже Петрозаводска.
Напомним, что сегодня состоится «Swimcup Open Water Псков 2022» – первое в истории города заплыв на открытой воде. Спортсменов ждут три дистанции. Маршрут можете посмотреть здесь.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Александр Котов: День физкультурника объединяет спортсменов и всех, кто ведёт здоровый образ жизни
Сборные команды псковского УФСИН и МЧС по мини-футболу сразились в товарищеском матче
В преддверии Дня физкультурника псковские следователи раскрыли свои спортивные увлечения