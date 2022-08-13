ВИДЕО Спортсмены готовятся к заплыву «Swimcup Open Water Псков 2022»

12:09, 13 августа 2022, ПАИ

Зарегистрированные спортсмены готовятся к первым соревнованиям по плаванию на открытой воде Swimcup, которые пройдут сегодня в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.

География участников обширна. В заплыве принимают участие не только спортсмены Пскова и Псковской области, но из Санкт-Петербурга и даже Петрозаводска.

Напомним, что сегодня состоится «Swimcup Open Water Псков 2022» – первое в истории города заплыв на открытой воде. Спортсменов ждут три дистанции. Маршрут можете посмотреть здесь.