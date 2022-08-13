В России за сутки с COVID-19 госпитализировали более двух тысяч человек

13:33, 13 августа 2022, ПАИ

По состоянию на 13 августа 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 2 761 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 5,4%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По словам экспертов, увеличение числа госпитализаций отмечено в 42 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 37 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ. Выздоровело за сутки 16 874 человека, или на 17,8% больше в сравнении с 12 августа 2022 года. Выявлено 28 694 новых случая. Умерло за сутки 60 человек.

