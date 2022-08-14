В России за сутки с COVID-19 госпитализировано более тысячи человек

11:58, 14 августа 2022, ПАИ

По состоянию на 14 августа 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 790 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 35,2%, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Согласно данным портала Стопкоронавирус.рф, увеличение числа госпитализаций отмечено в 16 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 62 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ.

Выздоровело за сутки 14 942 человека, или на 11,4% меньше в сравнении с 13 августа 2022 года. Выявлено 28 982 новых случая. Умерло за сутки 54 человека.