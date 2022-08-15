Специалист назвал срок начала снижения заболеваемости COVID-19 в России

08:43, 15 августа 2022, ПАИ

Заболеваемость COVID-19 в России должна пойти на спад в ближайшие неделю-две. Об этом заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов, пишет газета «Известия».

«Судя по динамике заболеваемости в Западной Европе, у нас эта волна должна пойти на спад в ближайшие неделю-две. Потому что Россия отстаёт по динамике заболевших от Европы на две-три недели», – отметил эксперт.

При этом вирусолог считает, что в России немало случаев незарегистрированных заболеваний. Специалист также сообщил о снижении летальности новых вариантов коронавируса и об увеличении их распространяемости.