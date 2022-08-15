О строительстве первой пожарной части в Пскове рассказали архивисты

10:02, 15 августа 2022, ПАИ

Пожарная безопасность всегда была особой темой для жителей Пскова. Плотная застройка и многочисленные деревянные дома располагали к этому. В 60-е годы XIX века встал вопрос строительства пожарной части. Появилась даже специальная комиссия. На одном из ее заседаний в марте 1866 года обсуждался вопрос поставки воды для тушения пожаров, сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Предлагалось «устроить по берегам рек Великой и Псковы насосы для накачивания воды». Для этого рассматривались следующие места: «против Георгиевских ворот, или близ торговой бани г[осподина] Окунева; у Власьевских ворот на р. Великой; против дома купца Иевлева, около бывшей бани Барзова; около дома купца Шпагина на р. Пскове; на р. Великой около дома купца Сафьянщикова, за Варламскими воротами; ниже часовни Св[ятой] Ольги на Завеличье, и на р. Пскове, около бани Рошкова».

Ставить насосы планировалось в тех районах города, где чаще возникали пожары, откуда можно было быстрее доставить воду.