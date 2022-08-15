Великолучанка фиктивно прописала в своё доме четырех иностранцев

10:27, 15 августа 2022, ПАИ

Жительница Великих Лук фиктивно зарегистрировала в своём доме четырех граждан Республики Таджикистан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

43-летняя женщина незаконно прописала граждан 1993, 1989, 2003 и 1974 годов рождения в доме на набережной Рябики в городе Великие Луки.

В УМВД напомнили, что за подобные противоправные действия нарушителю грозит наказание, предусмотренное Уголовным кодексом РФ. Правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.