Более 595 млн человек в мире заразилось коронавирусом

10:35, 15 августа 2022, ПАИ

По состоянию на утро 15 августа в мире зарегистрировано 595 368 747 случаев заражения коронавирусом COVID-19, выздоровело 568 781 380 человек, умерло – 6 454 823. Такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 94 688 168. В этой стране от коронавируса умерли 1 062 343 человека, выздоровело – 89 907 585.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболело 18 881 958 человек, 18 136 077 пациентов вылечилось, 383 125 – умерло.