В России за сутки от коронавируса вылечилось более 15 тысяч человек

11:29, 15 августа 2022, ПАИ

По состоянию на 15 августа 2022 года в стране за сутки выздоровело 15 410 человек, или на 3,1% больше в сравнении с 14 августа 2022 года. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За 24 часа в России госпитализирован 1 581 человек, что меньше в сравнении с предшествующими сутками на 11,7%. Эксперты отметили увеличение числа госпитализаций в 24 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 47 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 14 субъектах РФ. Выявлено 25 273 новых случая. Умерло за сутки 53 человека.

«Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 11,3 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 29,8%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 74 субъектах РФ, в том числе в 27 регионах увеличение более чем в среднем по России», - прокомментировали эксперты портала Стопкоронавирус.рф.

Показатель заболеваемости за прошедшую неделю на 100 тысяч человек составил 119,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 49,2%. Увеличение заболеваемости отметили в 84 субъектах РФ, в том числе в 18 регионах увеличение более чем в среднем по стране.