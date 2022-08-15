Более 120 тысяч тестов на коронавирус провели в России за сутки

13:51, 15 августа 2022, ПАИ

123 тысячи тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России за последние сутки, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всего с начала пандемии в России провели более 303,5 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.

Отметим, что всего в России выявлен 18 907 231 случай заболевания коронавирусом, 18 151 487 человек выздоровело, 383 178 – умерло.