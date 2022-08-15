Более 120 тысяч тестов на коронавирус провели в России за сутки
123 тысячи тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России за последние сутки, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Всего с начала пандемии в России провели более 303,5 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.
Отметим, что всего в России выявлен 18 907 231 случай заболевания коронавирусом, 18 151 487 человек выздоровело, 383 178 – умерло.
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