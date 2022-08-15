Более половины российских вузов подняли стоимость обучения

16:26, 15 августа 2022, ПАИ

Более половины образовательных организаций в России подняли стоимость обучения для студентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования России.

Как отметили в Минобрнауки, стоимость обучения поднята для студентов второго и последующих курсов. Сумма не превышает уровень инфляции, который предусмотрен законом в размере 4 %.

Отмечается, что 24 % вузов сохранили стоимость обучения по программам бакалавриата, остальные увеличили её хотя бы на одном направлении подготовки. Средний рост стоимости обучения по очной форме составил не более 3 %, по заочной форме – 4,5 %. Для программ специалитета и магистратуры треть вузов сохранили стоимость, а остальные увеличили их как минимум на одном направлении подготовки. Средний рост стоимости по программам специалитета очной и заочной форм обучения составил не более 4 %, по программам магистратуры – не более 5 %.