Более 10 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

09:24, 16 августа 2022, ПАИ

257 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники управления Росгвардии по Псковской области с 8 по 14 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

За указанный период выявлено 24 административных правонарушения, изъято 12 единиц оружия.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка 30 %.

Люди, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от административной ответственности.