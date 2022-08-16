Вирусолог назвал условие, при котором маски эффективны против COVID-19
Маски выступают эффективной мерой против распространения коронавируса, когда их используют все, заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Когда маски носят все, то это действительно эффективно, когда небольшая часть людей – эффект резко падает», – объяснил вирусолог.
Анатолий Альтштейн также обратил внимание на то, что люди, соблюдающие все меры профилактики, среди которых соблюдение дистанции и мытьё рук, снижают риск тяжёлого течения инфекции. Если маска пропустит вирус, то его количество будет меньше, чем в случае, если бы человек был без маски, пояснил врач.
При этом самым верным способом борьбы с распространением инфекции, по словам вирусолога, является вакцинация.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Об археологии, ордене «Мать-героиня» и цифровом несовершенстве мира – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
Новый детский сад на улице Юности, 30 в Пскове получил лицензию