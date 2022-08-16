Вирусолог назвал условие, при котором маски эффективны против COVID-19

09:19, 16 августа 2022, ПАИ

Маски выступают эффективной мерой против распространения коронавируса, когда их используют все, заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Когда маски носят все, то это действительно эффективно, когда небольшая часть людей – эффект резко падает», – объяснил вирусолог.

Анатолий Альтштейн также обратил внимание на то, что люди, соблюдающие все меры профилактики, среди которых соблюдение дистанции и мытьё рук, снижают риск тяжёлого течения инфекции. Если маска пропустит вирус, то его количество будет меньше, чем в случае, если бы человек был без маски, пояснил врач.

При этом самым верным способом борьбы с распространением инфекции, по словам вирусолога, является вакцинация.