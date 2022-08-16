Почти 3,5 тысячи человек госпитализировали с COVID-19 в России за сутки

11:40, 16 августа 2022, ПАИ

3 411 человек госпитализировали с коронавирусом в России за минувшие сутки. Это на 115,7 % больше по сравнению с днём ранее, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

15 августа в стране выявлено 23 909 новых случаев заболевания коронавирусом, вылечились 20 583 человека, умерло 59 пациентов.

Всего по состоянию на 16 августа в России выявлено 18 931 140 случаев заболевания коронавирусом, 18 172 070 человек вылечилось, 383 237 – скончалось.