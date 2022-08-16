До +32 градусов ожидается в Псковской области 17 августа
До 32 градусов тепла ожидается в Псковской области 17 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
В среду на территории региона синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Днём воздух прогреется до +28...32 градусов, ночью температура опустится до +12...+17.
Будет дуть восточный и юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.
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