До +32 градусов ожидается в Псковской области 17 августа

13:16, 16 августа 2022, ПАИ

​

До 32 градусов тепла ожидается в Псковской области 17 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В среду на территории региона синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Днём воздух прогреется до +28...32 градусов, ночью температура опустится до +12...+17.

Будет дуть восточный и юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.