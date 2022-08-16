Скончался народный артист России Виктор Зозулин

13:38, 16 августа 2022, ПАИ

Актер театра и кино, народный артист РФ Виктор Зозулин умер в возрасте 77 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Театра им. Вахтангова.

«Сегодня после продолжительной болезни ушел из жизни блистательный вахтанговец, народный артист России Виктор Викторович Зозулин. Он был мастером, одним из столпов Театра имени Евгения Вахтангова, где служил более полувека. Его творческий путь был неразрывно связан с режиссерами Рубеном и Евгением Симоновыми, Владимиром Шлезингером, Мирославом Беловичем, Аркадием Кацем, Петром Фоменко, Юрием Любимовым, Римасом Туминасом», - говорится в сообщении.

О месте и времени церемонии прощания будет объявлено дополнительно.

Зозулин играл в спектаклях «Принцесса Турандот», «Антоний и Клеопатра», «Ричард III», «Конармия», «Брестский мир», «Маленькие трагедии», «Пиковая дама», «Бесы». Как вспоминают коллеги, созданные им образы были «объединены его талантом, вдохновением, мастерством».