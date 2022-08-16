Пскович взял золото на чемпионате России по гребному спорту

15:34, 16 августа 2022, ПАИ

Спортсмен из Псковской области взял золото на чемпионате России по гребному спорту. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Соревнования прошли в Казани с 11 по 15 августа. Спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области Вадим Морозов стал лучшим и занял I место. Он является мастером спорта по адаптивному спорту (академическая гребля) и членом сборной команды России по адаптивному спорту.

Тренирует спортсмена Алексей Простак.