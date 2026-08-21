Уроженца Пскова Егора Чванова признали лучшим молодым игроком первой части сезона

10:48, 21 августа 2026, ПАИ

Воспитанника «Пскова» Егора Чванова признали лучшим молодым игроком первой части сезона среди футболистов Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Об этом сообщает ОФФ «Северо-Запад».

Чванов, выступающий за петербургский «Кировец-Восхождение», стал обладателем награды среди юношей до 16 лет. Лауреат выбирается из числа футболистов Юношеской футбольной лиги Северо-Запад (ЮФЛ СЗ). Лучшие игроки определяются в голосовании тренеров и капитанов команд, а также болельщиков и организаторов.

Чванов в первом круге ЮФЛ СЗ U15 провёл всего шесть матчей, получив затем травму. Но за это время он успел забить девять голов и сделать две результативные передачи.

Отметим, что среди футболистов до 17 лет в шестёрку лучших вошёл полузащитник великолукского «Экспресса» Матвей Яковлев.

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