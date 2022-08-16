Фотоохоту на белую цаплю объявили в Бежаницком районе

17:04, 16 августа 2022, ПАИ

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Жители Бежаниц собирают фотографии и видеозаписи с белой цаплей, которая стала частой гостьей поселка. Об этом сообщает районная газета «Сельская новь».

В первый раз белую цаплю заметили в поселковом парке, позже птица появилась у пожарного водоёма на улице Стрепетова, на речке Гордеевке, возле сада Памяти, на остановке, рядом с подстанцией.

Орнитолог и научный сотрудник Московского зоопарка Оскар Сайфуллин рассказал, что такое поведение цапле обычно не свойственно. Но в связи с обилием пищи она стала чаще выходить к людям и «позировать».

«Главное не прикармливать её специально, иначе птица может привыкнуть, не улететь и зимой замёрзнуть», - подчеркнул Оскар Сайфуллин.

Районная газета «Сельская новь» открыла на белую цаплю фотоохоту. В группу «ВКонтакте» можно присылать фото и место, где цапля обитает сегодня.