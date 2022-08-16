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Общество

Псков на картинах художников: для молодёжи проведут интеллектуальный квест

Фото из социальных сетей молодежного центра

Псковский городской молодежный центр организует квест, посвященный псковским памятникам архитектуры на картинах художников. Об этом сообщается в официальной группе организации «Духовно-нравственное направление #МЦ» в социальных сетях.

Мероприятие проводится в рамках реализации проекта «Лики города» по интеллектуальному городскому ориентированию.

«Древний Псков... На протяжении столетий он менялся, но неизменно вдохновлял художников, которые успевали запечатлеть эти изменения для потомков. Участникам квеста предстоит угадывать, узнавать и перемещаться по известным местам города с картин живописцев», - отметили организаторы.

Квест пройдет 17 августа в 16:00 у Ольгинской часовни. Зарегистрироваться для участия в нём можно в группе молодежного центра «ВКонтакте».

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