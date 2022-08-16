За последние сутки в Псковской области нет умерших от коронавируса
Статистика по коронавирусу в регионе за минувшие сутки была опубликована официальным Telegram-каналом Псковской области.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 113 180 (+110).
Выздоровело - 110 373 (+41).
Умерло - 1887 (+0).
Псков - 36080/54
Великие Луки - 17293/16
Бежаницкий район - 1495/0
Великолукский район - 2710/2
Гдовский район - 2027/2
Дедовичский район - 2886/2
Дновский район - 911/1
Красногородский район - 1015/0
Куньинский район - 994/0
Локнянский район - 1084/1
Невельский район - 5061/2
Новоржевский район - 1199/5
Новосокольнический район - 3162/0
Опочецкий район - 3456/1
Островский район - 5372/6
Палкинский район - 1101/0
Печорский район - 2587/1
Плюсский район - 1754/0
Порховский район - 4081/8
Псковский район - 8957/3
Пустошкинский район - 1395/2
Пушкиногорский район - 1490/0
Пыталовский район - 1486/1
Себежский район - 2904/2
Струго-Красненский район - 1915/1
Усвятский район - 719/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
В Пустошкинский и Новосокольнический районы доставлены новые автомобили медицинской службы