Суд признал лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука виновным в дискредитации ВС РФ

23:03, 16 августа 2022, ПАИ

Суд в Уфе признал лидера группы ДДТ Юрия Шевчука виновным в дискредитации ВС РФ, пишет сегодня «Фонтанка». Музыканту назначили штраф в 50 тысяч рублей. Сторона защиты настаивала на невиновности артиста, а сам он передал заявление, что уважает Российскую армию и никого не дискредитировал. Адвокат музыканта Александр Передрук заявил, что будет обжаловать решение суда.

Напомним, протокол о дискредитации ВС РФ на Шевчука составили после майского концерта в Уфе, где музыкант высказался по поводу значения слова «родина». Материалы с делом Юрия Шевчука несколько раз передавались из Уфы в Петербург и наоборот.