Почти 600 млн человек в мире заразилось коронавирусом

07:21, 17 августа 2022, ПАИ

По состоянию на утро 17 августа в мире зарегистрировано 597 184 669 случаев заражения коронавирусом COVID-19, выздоровело 571 277 210 человек, умерло – 6 459 813. Такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 94 869 936. В этой стране от коронавируса умерло 1 063 087 человек, выздоровело – 90 158 070.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболело 18 931 140 человек, 18 172 070 пациентов вылечилось, 383 237 – умерло.