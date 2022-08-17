Горводоканал сообщил об отключении воды в домах псковичей 17 августа

10:00, 17 августа 2022, ПАИ

Временное отключение водоснабжения возможно 17 августа на двух улицах Пскова. Об этом сообщается в группе МП «Горводоканал» в соцсети «ВКонтакте».

Причина — проведение ремонтных работ. Водоснабжение могут отключить на Рижском проспекте, 16, 17, 19, 21 и в Петровском переулке, 16.