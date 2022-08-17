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Общество

Светофоры с «белыми пешеходами» и стрелкой введут в России

Светофоры с новыми секциями – бело-лунный пешеход вместе со стрелкой – планируют ввести в России в 2023 году. Соответствующий проект постановления правительства находится на рассмотрении, пишет издание Autonews.ru.

«Минтранс России закончил работу над проектом постановления правительства, которым ПДД дополняются возможностью применения информационных световых секций», – говорится в сообщении.

Отмечается, что стрелка будет расположена под светофором. Она будет информировать водителя авто о том, что на пешеходном переходе, куда он поворачивает, включён сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам.

Такие светофоры работают в Москве с 2020 года, их установили на нескольких улицах в порядке эксперимента, уточняет издание.

Добавим, что если данный проект утвердят, то он может вступить в силу с 1 марта 2023 года.

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