Выставка проектов благоустройства набережной у Гремячей башни открылась в медиацентре ПАИ
Выставка лучших архитектурных проектов благоустройства территории Гремячей горы открылась в медиацентре ПАИ 17 августа. Проекты были предоставлены в рамках открытого конкурса «Гремячая гора - сохранение через развитие».
Архитекторы и дизайнеры Пскова, Петербурга и Москвы представили псковичам свои идеи по благоустройству территории у Гремячей башни.
Подробнее о проектах можно узнать на круглом столе, который состоится в медиацентре Псковского агентства информации 17 августа в 12:00.
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17 августа 2022
Выставка проектов благоустройства набережной у Гремячей башни открылась в медиацентре ПАИ