Выставка проектов благоустройства набережной у Гремячей башни открылась в медиацентре ПАИ

11:10, 17 августа 2022, ПАИ

Выставка лучших архитектурных проектов благоустройства территории Гремячей горы открылась в медиацентре ПАИ 17 августа. Проекты были предоставлены в рамках открытого конкурса «Гремячая гора - сохранение через развитие».

Архитекторы и дизайнеры Пскова, Петербурга и Москвы представили псковичам свои идеи по благоустройству территории у Гремячей башни.

Подробнее о проектах можно узнать на круглом столе, который состоится в медиацентре Псковского агентства информации 17 августа в 12:00.