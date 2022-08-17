Новую программу господдержки бизнеса запустили в России

11:38, 17 августа 2022, ПАИ

Новую программу государственной поддержки бизнеса запустили в России. Так, малые и средние предприятия смогут получать льготные кредиты на перестройку производства под 4,5 % и на его развитие под 3 %. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.

Отмечается, что средства, полученные по льготной ставке, можно будет направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств.

Период действия льготной программы составит три года. Сам кредит можно будет взять на десять лет. В приоритете на выдачу льготных кредитов будут находиться малые и средние предприятия, которые работают в сферах логистики, переработки сельхозпродукции и гостиничного бизнеса.