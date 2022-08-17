В России впервые с марта выявили более 33 тысяч заболевших COVID за сутки

12:34, 17 августа 2022, ПАИ

33 106 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки. Это максимум с 19 марта, тогда было зафиксировано 32 353 случая, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

16 августа в стране с коронавирусом госпитализировали 3 167 человек. Это на 7,2 % меньше по сравнению с днём ранее. За сутки от COVID-19 выздоровело 22 680 пациентов, 63 человека скончалось.

Всего по состоянию на 17 августа в России выявлено 18 964 246 случаев заболевания коронавирусом, 18 194 750 человек вылечилось, 383 300 – скончалось.