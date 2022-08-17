Плюсы и минусы туризма в Пскове перечислила Кристина Кобызь

13:31, 17 августа 2022, ПАИ

Плюсы и минусы туризма в Пскове перечислила председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации города Кристина Кобызь на круглом столе, посвящённом проектам благоустройства Гремячей горы в Пскове. Круглый стол проходит в медиацентре Псковского агентства информации.

«Туристы поражены тем, в какой сохранности находятся наши памятники, какие у нас хорошие смотровые площадки. Но у них есть вопросы к парковкам и туалетам, – отметила Кобызь. – И в этом году у нас действительно много туристов. Пара из Питера была в Пскове аж 14 дней и то не всё посмотрела».

Она также добавила, что комитет планирует добиться, чтобы туристы задерживались в Пскове дольше, чем на два-три дня.