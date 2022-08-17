Жюри конкурса проектов благоустройства Гремячей горы решило не присуждать первое место

14:14, 17 августа 2022, ПАИ

Участники жюри конкурса проектов по благоустройству территории Гремячей башни решили не присуждать звание победителя, а разделить победу между пятью конкурсантами. Об этом сообщили на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

Данное решение приняли в связи с тем, что никто из участников не выполнил все требования к проекту. При этом жюри выделило пять работ из 30 - их авторов ждет награждение в сентябре.

Самой профессиональной была названа работа №5 с идеей связи между берегами, устройством террас и дизайном ландшафта. «Автор видит, как можно архитектурными методами, сохраняя атмосферу Гремячей горы, реализовать необходимые функции: устройство дорожек, связи между берегами и другие удобства», - отметила председатель Псковского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева.