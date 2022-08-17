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Общество

Сделанными в Псковской области кадрами планет поделился астроном-любитель

  • Планеты из Псковской области
    Фото: Роман Быков
  • Планеты из Псковской области
    Фото: Роман Быков
  • Планеты из Псковской области
    Фото: Роман Быков

Кадрами планет, сделанными в Псковской области 14-15 августа, поделился астроном-любитель Роман Быков. Снимки опубликованы в группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» в соцсети «ВКонтакте».

«Обратите внимание, что на Марсе виден вулкан Олимп (нижний левый край планеты) – самая большая гора в Солнечной системе: 26 000 метров», – говорится в сообщении.

При съёмке был использован телескоп Ньютон 10", монтировка Neq6, ES 3x, f=3.6м, QHY5III178C с корректором атмосферной дисперсии по 15-20 тысяч кадров на каждую планету.

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