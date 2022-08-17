Сделанными в Псковской области кадрами планет поделился астроном-любитель

16:43, 17 августа 2022, ПАИ



Фото: Роман Быков



Фото: Роман Быков



Фото: Роман Быков





Кадрами планет, сделанными в Псковской области 14-15 августа, поделился астроном-любитель Роман Быков. Снимки опубликованы в группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» в соцсети «ВКонтакте».

«Обратите внимание, что на Марсе виден вулкан Олимп (нижний левый край планеты) – самая большая гора в Солнечной системе: 26 000 метров», – говорится в сообщении.

При съёмке был использован телескоп Ньютон 10", монтировка Neq6, ES 3x, f=3.6м, QHY5III178C с корректором атмосферной дисперсии по 15-20 тысяч кадров на каждую планету.