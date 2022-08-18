Почти 6,5 млн человек в мире умерли от COVID-19

09:22, 18 августа 2022, ПАИ

По состоянию на утро 18 августа в мире зарегистрировано 598 210 606 случаев заражения коронавирусом COVID-19, выздоровело 572 243 842 человека, умерли – 6 463 994. Такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 95 065 403. В этой стране от коронавируса умерло 1 064 207 человек, выздоровело – 90 252 317.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболело 18 964 246 человек, 18 194 750 пациентов вылечилось, 383 300 – умерло.