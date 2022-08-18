День деревни Родина отпразднуют псковичи 19 августа
День деревни Родина отпразднуют псковичи и гости населённого пункта 19 августа, сообщили Псковскому агентству информации в администрации Псковского района.
Будет работать детская игровая площадка, пройдут спортивные состязания, концертная программа артистов районного центра культуры.
Мероприятия начнутся в 19:00, они будут проходить на улицах Владимирской и Никольской.
Напомним, что деревня Родина – это административный центр Завеличенской волости Псковского района. Дата образования деревни Родина – август 1961 года. В этом году населённому пункту исполняется 61 год.
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