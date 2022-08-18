Около миллиарда рублей похитили в России из средств на нацпроекты

10:58, 18 августа 2022, ПАИ

406 уголовных дел о хищении более 900 млн рублей в рамках реализации нацпроектов возбудили по материалам прокуроров в 77 регионах страны, пишет газета «Известия» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Также отмечается, что вместе с Росфинмониторингом ведомству удалось предотвратить хищение ещё более 298,1 млн рублей и выявить сговор участников торговых процедур на сумму 414,3 млн рублей.

Кроме того, прокуроры направили в суды гражданские иски ещё на 500 млн рублей.

«Внесено 15 тысяч представлений, в суды направлено пять тысяч гражданских исков на сумму почти 500 миллионов рублей. По итогам рассмотрения актов реагирования 10,5 тысячи лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, возбуждено 406 уголовных дел», – рассказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

За первые шесть месяцев этого года всего выявили 40 тысяч нарушений закона при реализации нацпроектов. Бюджетные средства выделили, в частности, на такие нацпроекты, как «Безопасные и качественные дороги», «Демография», «Жильё и городская среда», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».