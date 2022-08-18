Почти 36 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

11:21, 18 августа 2022, ПАИ

35 809 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в России за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

17 августа в стране зафиксировано 62 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровел от коронавируса 21 491 человек.

Всего по состоянию на 18 августа в России выявлено 19 000 055 случаев заболевания коронавирусом, 18 216 241 пациент выздоровел, 383 362 – умерло.