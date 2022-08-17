Сбербанк расширил привилегии для «самостоятельных зарплатников»

12:55, 18 августа 2022, ПАИ

Сбербанк распространит действия привилегий по продуктам для зарплатных клиентов на клиентов, которые получают зарплату на карты других банков, сообщили в компании.

Чтобы получить доступ к специальным условиям, клиентам достаточно дать согласие на подтверждение дохода через портал «Госуслуги» в мобильном приложении Сбербанка. Вторым условием является зачисление части средства на карту Сбера не менее двух месяцев подряд. Сделать это можно, перечислив деньги с карты другого банка либо пополнив карту в банкомате.

После этого клиент получит такой же набор привилегий, как и зарплатные клиенты. Так, ставка по потребительскому кредиту будет ниже базовой до трёх процентных пунктов, ипотека, появится доступ к выгодным предложениям дочерних компаний и партнёров банка.

В компании пояснили, что пришли к такому решению, так как понимают, что даже активному пользователю Сбера может быть неудобно поменять банк для получения зарплаты.

«Мы предлагаем таким клиентам стать «самостоятельным зарплатным клиентом» Сбера, чтобы иметь возможность пользоваться услугами нашего банка на тех же основаниях, что и зарплатные клиенты при перечислении части своей зарплаты на карту Сбера. Средствами на карте в дальнейшем можно свободно распоряжаться по собственному усмотрению — совершать покупки, накапливая при этом бонусы от «СберСпасибо», размещать во вклады, снимать наличными, использовать самое главное преимущество зарплатников — значительно более низкую ставку по кредиту по сравнению с общими условиями, а также использовать другие привилегии — подписку «СберПрайм» на три месяца за 1 рубль, скидку 20 % на страховые продукты, скидку 20 % на «СберМобайл», скидку до 20 % на «Налоговым вычет», — сообщила директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева.

Как получить доступ к привилегиям?

Необходимо в разделе «Сервисы» на главном экране в «СберБанк Онлайн» выбрать опцию «Поступления» — «Зарплата» — «Пополнять самостоятельно» — «Подтвердить доход».

После этого на портале госуслуг нужно дать банку согласие на обработку персональных данных. Затем необходимо вернуться в «СберБанк Онлайн» и выбрать опцию «Пополнить из другого банка». Система подскажет, сколько денег необходимо внести исходя из размера подтверждённого дохода.

Привилегии будут доступны на третий месяц после выполнения озвученных условий. Сервис доступен для пользователей мобильного приложения «СберБанк Онлайн» на устройствах с платформой андроид.