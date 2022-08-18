Ещё один день жары без осадков прогнозируют в Псковской области
Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 19 августа, сообщает Псковский гидрометцентр.
Прогнозируется ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области ночью составит от +12 до +17 градусов, днём — от +28 до +33.
Атмосферное давление будет высоким.
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